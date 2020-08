민주당 신임 대표에 이낙연…최고위원에 김종민·염태영·노웅래·신동근·양향자 (상보)

[아시아경제 강나훔 기자, 전진영 기자] 더불어민주당 신임 당대표에 이낙연 의원이 선출됐다. 최고위원에는 김종민·염태영·노웅래·신동근·양향자 등 5명이 당선됐다.

민주당은 29일 여의도 중앙당사에서 전국대의원대회(전당대회)를 개최한 결과 이 의원이 60.77%의 지지를 받아 김부겸(21.37%) 전 의원과 박주민(17.85%)의원을 제치고 당선됐다고 29일 밝혔다.

5명을 뽑는 최고위원 선거에선 김종민 의원이 19.88%의 지지를 받아 1위를 기록했다. 이어 염태영 수원시장(13.23%), 노웅래(13.17%), 신동근(12.16%), 양향자(11.53%) 의원 순이었다. 가장 많은 득표율을 기록한 김종민 의원이 수석최고위원이 된다.

함께 경쟁을 벌였던 한병도 의원(11.14%)과 이원욱 의원(11.43%), 소병훈 의원(7.47%)은 순위에 들지 못해 아쉽게 낙선했다.

이번 전당대회는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산으로 인해 '언택트' 방식으로 진행됐다. 현장 총집합 인원을 최소화한 채 온라인으로 중계했다.

