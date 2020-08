<1급 승진>

▶자동차안전연구원 연구기획실 엄성복

<2급 승진>

▶자동차안전연구원 인증정책센터 자동차인증팀 김준호

<전보>

▶대전충남본부장 김기응 ▶강원본부장 정규돈 ▶자동차안전연구원 부원장 최광호 ▶자동차안전연구원 연구개발실장 석주식 ▶자동차안전연구원 인증정책센터장 김준호 ▶자동차안전연구원 연구기획실 연구기획처장 김광일 ▶자동차안전연구원 인증정책센터 자동차인증팀장 정윤재