"임대 30% 되면 어쩌나"…갈 길 바쁜 재개발, 코로나19에 발목

[아시아경제 임온유 기자] 갈 길 바쁜 재개발 사업이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 발목이 잡혔다. 사회적 거리두기 2단계 격상으로 대규모 집회가 금지되면서 9월 의무 재개발 임대비율 상향을 이전에 사업시행계획인가 신청을 준비하던 불광5구역, 흑석11구역 등 서울 시내 주요 재개발 일정에 차질이 생기고 있다. 여기에 정부가 수도권 주택 공급 핵심 방안인 공공재건축ㆍ공공재개발 역시 유탄을 맞는 분위기다.

27일 부동산 업계에 따르면 다음 달 6일 정기총회를 개최하려던 서울 은평구 불광5구역 재개발조합은 마땅한 대관 장소를 구하지 못해 어려움을 겪고 있다. 당초 조합 측은 경기 고양시 덕양구 한 야외 행사장을 총회 장소로 결정하고 공지했지만 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 해당 계약이 성사되지 못했다. 이 행사장 관계자는 "구두계약 상태에서 정부가 사회적 거리두기를 2단계로 격상하면서 대관 불가로 결론을 내리고 통보했다"면서 "조합원의 문의가 빗발치지만 불광5구역 총회는 물론 다른 행사도 대관을 못하는 상황"이라고 설명했다.

서울시는 사회적 거리두기 2단계 격상 후 지난 19일 각 구청을 통해 주요 재개발ㆍ재건축 조합의 총회 연기 협조를 요청한 상황이다. 서울시 관계자는 "실내 50인 이상, 실외 100인 이상 집합 금지를 권고하되 불가피할 경우 방역지침을 철저히 준수하도록 행정지도했다"면서 "방역지침 미준수시 고발 등 조치될 수 있다고 안내한 상황"이라고 설명했다.

일단 불광5구역은 대체 장소를 찾아서라도 총회를 개최할 방침이다. 사업성과 직결되는 의무 임대비율 상향을 회피하기 위해서다. 다음 달 23일 도시 및 주거 환경정비법 시행령이 개정되면 현재 최대 20% 수준인 재개발 의무 임대비율은 최대 30%로 오르게 된다.

동작구 흑석11구역 역시 불광5구역과 비슷한 상황이다. 흑석11구역은 사업시행계획인가 신청을 앞두고 오는 29일 임시총회를 열 계획이다. 조합은 코로나19 확산을 우려해 조합원에 서면결의서 제출을 권하고 있지만 총회 의결을 위해서는 조합원 20% 이상이 직접 참석해야 한다. 이 구역 조합원이 총 699명인 점을 고려하면 적어도 140명은 모여야 하는 셈이다. 흑석11구역 조합 관계자는 "총회 일정이 미뤄지면 임대비율이 높아져 조합원이 피해를 보게 된다"면서 "방역 수칙을 철저히 준수해 진행할 예정"이라고 말했다.

민간 재개발 조합뿐 아니라 수도권 공급 핵심방안인 공공정비사업 역시 어려움을 겪고 있다. 국토부와 서울시가 지난 20일 한국토지주택공사(LH) 용산특별본부에 개소한 공공정비사업 통합지원센터의 경우 건물 내 확진자 발생으로 운영이 중단되기도 했다.

