탈원전·탈석탄 한다더니…LNG열병합발전 작년 '제로'

2018·2019년 설비용량 7368.96MW '그대로'

주민반대··수송단가 부담…꽉막힌 LNG열병합발전

[아시아경제 문채석 기자]정부가 탈원전·탈석탄 발전의 대안의 하나로 꼽고 있는 액화천연가스(LNG) 열병합 발전설비 증가율이 지난해 0%였던 것으로 나타났다. 초미세먼지 배출 등을 우려한 주민들의 반대에 부딪혀 주거단지 인근의 발전소 건립이 막혔기 때문이라는 분석이다. 친환경을 내세운 정부의 에너지전환 정책의 난맥상이 드러나고 있다는 평가다.

29일 전력거래소에 따르면 지난해 말 기준 집단에너지사업(열병합 발전기) 설비용량은 9190.98MW(92대)이며 이 가운데 LNG 열병합 발전소는 전체의 80.2%인 7368.96MW(61대)였다. 연도별 LNG 열병합 발전소 설비용량 증가율은 2014년 39.39%를 최고로 11%(2015년), 12.67%(2016년), 35.74%(2017년), 23.08%(2018년)를 기록하다 지난해 0%로 떨어졌다.

집앞에 미세먼지 발전소 설치? 거센 주민 반대

이는 주민 반대로 최근 몇년간 LNG 열병합 발전소의 건립이 추진되지 않은 결과다. LNG 열병합 발전소는 인구밀도 높은 지역 근처에 짓는다. 전기와 열을 주민에 동시에 공급해 부가가치를 창출하는 사업 모델로, 일반 LNG 발전소보다 경제성 측면에서 주목받아왔다.

문제는 환경 의식이 높아지면서 온실가스, 초미세먼지 등의 문제를 우려한 주민들이 주거단지 인근에 LNG 열병합 발전소가 들어오는 것을 꺼린다는 점이다. 기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC)가 발표한 '발전원별 생애주기 탄소 배출량' 자료에 따르면 LNG는 1kwh당 490의 탄소를 배출한다. 12g을 배출하는 원전의 40.8배다.

전문가들은 이런 추세는 이어질 것으로 전망하고 있다. 정동욱 중앙대 에너지시스템공학부 교수는 "한국지역난방공사의 판교열병합GT처럼 LNG 열병합 발전소는 인구밀도 높은 수요지 근처에 지어야 경제성을 높일 수 있는데, 공해 물질 때문에 주민과 환경단체 반대가 심해져 수요지에서 멀어지고 경제성이 낮아지는 역설적인 상황"이라고 진단했다.

LNG 생산단가 낮아지지만…"수송비 부담은 숙명"

발전사업자 입장에선 높은 수송단가도 부담이다. 국제적인 저유가 흐름과 LNG 생산단가 하락에도 불구하고 수송 비용이 높다 보니 원료 수입 단가 하락 폭이 크지 않은 것이다. 동북아시아 LNG 가격 지표인 JKM(Japan Korea Marker) 수송 현물가격은 열량단위(MMbtu)당 9달러다. 학계에 따르면 LNG 수입가격의 60%를 액화와 운송이 차지한다.

이덕환 서강대 화학·과학커뮤니케이션 명예교수는 "LNG 수송비 부담을 안고 가는 것은 숙명이나 다름없다"며 "수송비를 낮추기 위해 러시아 등 특정국에 의존하면 자칫 미국과의 통상 문제로 이어질 수 있어 에너지 안보 측면에서도 결코 바람직하지 않다"고 지적했다.

정부는 당근책 제시…전원(電原) 보상 개선

주무 부처인 산업통상자원부는 수도권을 중심으로 LNG 열병합 발전소 설치를 늘리기 위해 지난 2월 ▲열병합 발전소 생산전력 공정가격 검토 ▲친환경 연료 열병합 발전기에 대한 용량요금(CP) 인상 등의 정책을 발표했지만 체감하기 어려운 상황이다.

에너지 업계에선 부가가치가 높은 LNG 열병합 발전사업이 지지부진할 경우 장기적인 국가 에너지 전환 계획에 차질이 발생할 수 있다. 정부의 재생에너지3020(2030년까지 전체 에너지의 20%를 신·재생에너지로 해결)를 달성하려면 신·재생에너지의 수급 안정성이 높아질 때까지 LNG로 메워야 한다.

정부가 원전, 석탄 등 기존의 기저발전을 모두 줄이겠다고 선언했기 때문이다. 지난 5월 워킹그룹이 발표한 9차 전력수급기본계획(전기본) 초안에 따르면 오는 2034년까지 LNG 설비 비중 전망치는 국가 에너지 전체의 31%, 발전량은 19.7%다. 지난해까지의 LNG 열병합 발전소 설비용량은 9차 전기본 초안에 제시된 올 연말 전체 LNG 설비용량 전망치인 41.3GW의 17.84%에 불과하다.

LNG 가스터빈 국산화·에너지 전환에 지장

LNG 가스터빈 국산화 계획에도 악재가 될 수 있다. 산업부가 기본계획에서 대표 사업으로 언급한 495MW급 경기 김포 LNG 열병합발전소는 빨라야 오는 2023년 6월에 준공된다. 지난 11일에야 환경부에 환경영향평가 안이 접수됐으며, 환경부가 반려를 하지 않고 예상대로 11월에 착공해야만 준공 시점에 맞춰 발전소를 지을 수 있다.

이 발전소는 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 13,000 전일대비 2,700 등락률 +26.21% 거래량 72,620,662 전일가 10,300 2020.08.28 15:30 장마감 관련기사 【화제의테마】 월요일 (31일) 꼭 잡아야만 하는 '핵심 테마' 4選두산중공업, 커뮤니티 활발... 주가 22.33%.두산중공업, 풍력에너지 테마 상승세에 0.96% ↑ close 의 H급 가스터빈(270MW)의 실증 테스트베드다. LNG 열병합 발전소 산업 활성화가 더뎌지면 가스터빈 국산화 정책에도 영향을 미칠 수 있다는 의미다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr