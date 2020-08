원희룡 지사, 제주도의사회 면담서 “국민 걱정 헤아려 달라”

[아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 원희룡 제주특별자치도지사는 26일 “국민들이 의료휴업으로 코로나19 방역에 공백이 발생하지 않을지 걱정하고 있다”면서 “국민들이 걱정하는 마음을 잘 헤아려 달라”고 당부했다.

원희룡 지사는 이날 오전 10시 집무실에서 강지언 제주도의사회장을 비롯한 제주도의사회 임원 및 전공의와의 면담을 통해 의료현장의 애로사항을 청취하며 이같이 말했다.

원 지사는 “코로나19로 인한 힘든 상황에서도 의료계에서 열심히 해주신 덕분에 도민들이 믿고 의지하고 있다”며 “의료체계가 무너지면 상상하기 힘든 일이 발생할 것이다. 코로나19로부터 모두가 안전한 제주를 끝까지 지켜낼 수 있도록 의료계가 앞장서 달라”고 요청했다.

강지언 회장은 의사회 2차 총파업과 관련, “코로나19 사태에서 감염병 전문의가 부족한 게 아니라 방역관이 부족한 것이 문제”라며 “정부의 잘못된 원인분석으로 잘못된 처방이 나오고 있다”고 주장했다.

간호 인력을 사례로 들어 “간호사가 부족해 간호대를 2배 이상 늘렸지만, 업무 강도로 간호사가 된 인력은 절반 뿐”이라며 “사람을 많이 뽑아 낙수효과로 채우는 것이 아니라 일할 수 있는 환경을 만들어줘야 인력 부족 문제를 해결할 수 있다”고 말했다.

이상헌 전공의협의회 제주지부장은 “사람을 살리는 외과, 흉부외과, 신경외과가 높은 업무와 시스템 강도로 기피과로 불리고 있다”면서 “업무와 시스템을 개선해야 전문의들이 해당 과를 기피하지 않고 전문의로 나설 수 있다”며 의사 증원이 아닌 의료시스템 변화를 강조했다.

이에 대해 원희룡 지사는 “의료현장의 어려운 상황은 충분히 이해한다”면서 “제주도의사회에서 의료체계 강화를 위해 많은 조언과 의견을 주시면 저희도 최대한 귀 기울여 의사회와 함께 합의점을 찾아가겠다”고 답했다.

한편, 제주도는 의사회 2차 총파업으로 인한 코로나19 방역 및 의료 공백에 대응하기 위해 비상진료대책상황실을 설치·운영하는 등 비상진료 대책을 추진하고 있다.

