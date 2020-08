양천구 주민기술학교 참가자 모집

서울시 공모사업 선정, 1억1000만 예산 확보 9월부터 '푸드케어 생활관리 서비스' '에너지 효율화 집수리' 주민기술학교 2개 분야 운영

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 전문 인력 양성을 통한 일자리 창출과 지역관리기업 육성을 목표로 오는 9월부터 ‘케어푸드 생활관리’와 ‘에너지 효율화 집수리’ 2개 분야의 주민기술학교를 운영한다.

구는 지난 7월 서울시 주민기술학교 사업에 공모· 선정, 시 예산 1억1000만원을 확보했다. 사업 수행을 위하여 양천경제적사회적협동조합과 8월 중 협약계약을 체결, 9월부터 교육생을 모집, 사업을 추진할 예정이다.

우선, 푸드케어 생활관리 과정에서는 안전한 먹거리 식생활 교육 등 기본소양교육과 더불어 어린이들이 먹을 수 있는 맛있고 건강한 메뉴를 소개하는 어린이식, 암환자 회복에 필요한 식생활을 위한 암환자식 조리 실습을 진행한다. 케어푸드 생활관리는 경력단절 여성 및 취약계층을 우선 선발하며 이들을 통해 케어푸드 제품 기반으로한 돌봄사업 기업을 육성한다는 계획이다.

두 번째, 에너지효율화 집수리 과정에서는 도시재생 등 기본소양교육과 집수리 트랜드, 리모델링 과정, 에너지 효율화 집수리 등의 내용으로 교육을 진행할 예정, 앞서 진행한 집수리 초급과정 참여자를 우선 선발, 교육의 효과성을 더할 계획이다.

신청을 원하는 구민은 구 홈페이지 및 양천구사회적경제통합지원센터 홈페이지에서 인터넷으로 접수하면 되는데 과정별로 20명씩 모집을 받으며 교육기간은 9월부터 11월까지 매주 화·목요일에 진행된다.

앞서 양천구는 6월부터 에너지효율화 집수리 초급과정을 진행한 바 있다. 20명의 교육생은 기후변화와 에너지, 에너지효율화 주택 사례 등 소양교육과 공구사용법, LED 전등 및 실리콘 교체, 단열, 곰팡이 제거 등 현장실습 과정에 참여했다.

일자리경제과 담당자는 “코로나19로 인해 마스크를 착용한 채 수업이 진행됐지만 참여자들의 열기는 뜨거웠다”며 “실습위주의 유익한 수업이라 교육생들의 만족도가 매우 높았다”고 덧붙였다.

김수영 양천구청장은 “주민기술학교를 통한 전문적인 강좌로 인력을 양성하여 새로운 일자리가 창출되기를 기대한다”며 “안전한 케어푸드 서비스 제공으로 돌봄사업 지역관리기업을, 주민생활과 밀접한 주택관리분야 사업확대로 도시재생사업 지역관리기업의 설립 기반을 마련하겠다”고 전했다.

기타 자세한 문의사항은 양천구사회적경제통합지원센터 또는 일자리경제과로 문의하면 된다.

