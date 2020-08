마포출판문화진흥센터 개관

창업 초기 출판사, 스타트업, 1인 창작자 등 전문적 지원...5대1 경쟁률…출판사, 일러스트레이터, 북튜버 등 1기 52팀 입주

[아시아경제 박종일 기자] 마포구(구청장 유동균)가 창업 초기 출판사와 스타트업, 1인 창작자 등 출판 분야 종사자를 전문적으로 지원하는 마포출판문화진흥센터(플랫폼P)를 홍대입구역 복합역사 내 코-스테이션(CO-STATION)에 개관했다.

마포출판문화진흥센터(플랫폼P)는 책을 만드는 창작자와 첫 발걸음을 내딛는 출판사 등을 전문적으로 지원하기 위해 구가 홍대입구역 복합역사 내 코-스테이션(CO-STATION) 2~3층 구간에 연면적 2438.98m² 규모로 조성한 창작허브 공간이다.

창업자나 기업을 위한 인큐베이팅, 전시, 행사, 입주기업 간 네트워킹 등을 지원하며 마포구의 창작산업 발전을 위한 역할이 기대되는 시설이다.

코-스테이션 3층(716.96㎡) 창업지원 공간에는 20개의 독립적 입주실과 32개의 오픈오피스석, 오픈키친, 회의실, 미니라운지 등이 들어섰다. 2층(1187.61㎡) 문화·창작 공간에는 북앤라운지, 카페, 80석 규모의 다목적실, 60석 이상의 워크플레이스, 편집실 및 멀티미디어실 등이 조성됐다.

최근 3층 작업공간에는 20개 입주사와 32명의 1인 창작자가 입주했다. 출판사 뿐 아니라 디자이너, 일러스트레이터, 전자책 제작자, 북튜버 등 다양한 출판 관련 창작자들이 함께 일하는 공간이다.

입주를 위해 지난달 총 250여 팀이 지원해 5:1 이상의 경쟁률을 보인 가운데 구는 창업 초기 출판사, 출판 관련 스타트업, 1인 창작자 등 총 52팀의 1기 입주자를 선발했다.

이 중 이목을 끈 입주자에는 일러스트레이션 분야 세계 최고 권위를 지닌 볼로냐도서전에서 2020년 라가치상 오페라 프리마 부문을 수상한 일러스트레이터 안재선과 웹툰 《며느라기》로 젊은 층의 전폭적인 지지를 받은 작가 수신지의 1인 출판사 귤프레스, 뉴욕 현대미술관(MOMA) 인하우스 디자이너로 활동한 젊은 디자이너 박고은, 창업 후 1년이 되지 않은 시점에 베스트셀러《양준일, MAYBE》를 출간해 세간의 관심을 끈 모비딕북스 등이 있다.

김현호 센터장은 “출판은 도매나 정가제 등 오래된 유통 구조에서 비롯되는 문제를 비롯해 뉴미디어와 결합하는 과정에서 발생하는 과도기적 특성을 동시에 지닌 까다로운 지식산업”이라며 “플랫폼P의 훌륭한 인프라를 이용해 현장에서 벌어지는 복잡한 애로사항을 빠르게 진단하고 해결할 수 있을 것”이라고 말했다.

홍대 지역을 중심으로 출판 및 디자인 관련 예술가들의 작업 공간이 집중된 마포구는 향후 플랫폼P를 활용해 출판 관련 세미나, 컨퍼런스, 전문가 멘토링 등 프로그램을 운영하고 대한출판문화협회와 공동으로 다양한 교육 프로그램을 운영하며 그 역할을 확대해 나간다는 계획이다.

유동균 마포구청장은 “마포출판문화진흥센터를 통해 최근 업황 부진을 겪고 있는 출판, 디자인 산업의 회복을 위한 지렛대 역할을 강화할 것”이라며 “2022년 준공 예정인 마포 출판·인쇄 스마트앵커와 연계해 단발성 창업 지원이 아닌 지속적인 스케일업 지원을 펴겠다”고 비전을 밝혔다.

