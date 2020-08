[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우 이나영이 우아한 미모를 뽐냈다.

25일 '지스튜디오(g studio)'는 이나영과 함께한 화보를 공개했다.

공개된 화보에서 이나영은 가을·겨울용 의상을 입고 여성스러움을 뽐냈다.

한편 이나영은 지난 2015년 원빈과 결혼해 슬하에 1남을 두고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr