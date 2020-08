[아시아경제 원다라 기자] 비덴트 비덴트 121800 | 코스닥 증권정보 현재가 6,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 245,562 전일가 6,400 2020.08.21 15:30 장마감 관련기사 [공시+] 이원컴포텍, 버킷스튜디오·비덴트·비티원 경영권 확보월요일 100% 터질 삼성이 8조 5000억원 투자 핵심 반도체 > 종목확인'코로나19' 얼어붙은 금융시장, '반등의 서막' 제2의 셀트리온! close 는 대표이사를 김재욱에서 김영만으로 변경한다고 21일 공시했다. 회사측은 "일신상의 사유로 인한 사임"이라고 설명했다. 김 신임 대표이사는 시티신문 고문, 케이엘코리아 부사장 등을 역임했다.

