[e공시 눈에 띄네]코스피-20일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 노루홀딩스 =노루알앤씨 지분 매각

◆ GS글로벌 =자회사 GS엔텍에 360억 규모 채무보증 제공

◆ 셀트리온 =셀트리온헬스케어와 467억 규모 공급계약

◆ 두산 =730억 규모 네오플럭스 주식 전량 처분 결정

