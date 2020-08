창원시, ‘한·세계화상 비즈니스 위크’ 돛 펼쳤다

19일 행사 준비·성공 개최 추진 조직위원회 공식 출범식

11월12일부터 14일까지 사흘간 창원컨벤션센터에서 개최

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 국내와 세계를 누비는 무역상들의 잔치 ‘한·세계화상 비즈니스 위크’ 행사를 이끄는 조직위원회가 공식 출범했다.

경남 창원시는 19일 경남창조경제혁신센터에서 한·세계화상 비즈니스 위크 행사의 본격적인 준비와 성공 개최를 추진하는 조직위원회 출범식을 가졌다.

한·세계화상 비즈니스 위크는 신남방정책과 포스트 코로나19의 하나로 오는 11월 12일부터 14일까지 사흘간 창원컨벤션센터를 비롯한 창원시 일원에서 개최된다.

조직위는 지자체, 경제단체 및 유관기관 주요 인사 25명으로 구성돼 있다. 한·세계화상 비즈니스 위크 행사 관련 주요 자문과 의사결정, 지원 등 총괄 업무를 수행한다.

온라인 B2B 플랫폼 ‘KWCE.net’은 공간 제약 없이 어디서든 참여할 수 있는 온라인 전시 플랫폼으로 세계화상홍보관, 지자체홍보관, 한국의 다양한 산업군별 전시관으로 구성돼 있다.

온라인 PR 플랫폼인 ‘오아시스’는 전시장에 라운드 LED 형태로 제작한 대형 스튜디오에서 거대한 ‘PR Show’ 장을 연출해 기업들의 제품을 홍보하는 공간으로 활용될 예정이다.

조영진 창원시 제1부시장은 “한·세계화상 비즈니스 위크의 CI는 ‘믿을 信’을 등불의 형태로 형상화한 모양”이라며 “믿음을 중요하게 삼는 세계화상과 이번 행사를 계기로 견고한 네트워크가 형성되기를 바란다”고 말했다.

