[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우 강태성(강성민) 정아라 부부가 부모가 된다.

강태성 소속사 파크플러스엔터테인먼트 측은 "강태성의 아내 정아라가 현재 임신 중이다. 오는 9월 초 출산을 앞두고 있다"고 밝혔다.

지난해 6월 비공개 결혼식을 올린 강태성 정아라 부부는 결혼 1년 3개월여 만에 첫 아이를 얻게 됐다.

한편, 지난 1997년 그룹 우노로 데뷔한 강성민은 배우로 전향, 강태성이란 이름으로 활동했다. 이후 강태성으로 개명해 활동하고 있다. 현재 강태성은 8월28일 종영하는 KBS 2TV 일일드라마 '위험한 약속'에 출연하고 있다.

정아라는 중앙대학교 무용학과 출신으로 드라마 '싸인' '추적자 더 체이서' '별별며느리' 등에 출연했다.

