CU, '택배 없는 날' 14일에도 택배 서비스 정상 운영

[아시아경제 이승진 기자] 택배업계가 14일을 '택배 없는 날'로 운영하는 가운데, 편의점 CU가 택배서비스를 정상 운영하며 고객 불편을 최소화 한다.

CU는 택배기사들의 14일 휴식과 재충전을 응원하고 시민들의 편의를 높이기 위해 자체 물류 네트워크를 활용한 'CU끼리' 택배 서비스를 정상 운영한다고 12일 밝혔다.

대한통운, 한진, 롯데, 로젠 4개 택배사는 그 동안 과중한 택배 물량으로 피로가 쌓인 택배기사들을 위해 14일부터 16일 최장 사흘간 휴업에 들어간다. 우정사업본부 소포위탁배달원도 이에 동참하기로 했다.

'CU끼리' 택배 서비스는 CU의 자체 물류인 BGF로지스를 통해 ‘접수 점포 → 각 지역 물류센터 → 배송 점포’의 과정으로 점포 간 택배를 전달할 수 있어 정상 운영이 가능하다.

CU의 물류 네트워크를 이용하기 때문에 월요일부터 토요일, 공휴일도 택배 수거가 가능하며 배송 소요 기간은 동일 권역 내 최단 2일에서 평균 3~4일이 걸린다.

해당 서비스는 일요일을 제외하고 택배사가 쉬는 14일과 15일에도 정상적인 수거 및 배송이 가능하기 때문에 17일 일반 택배가 재개된다는 점을 고려할 때 해당 기간 택배 공백을 메우고 오히려 더 빨리 택배를 보내고 받아볼 수 있다.

'CU끼리' 택배 서비스는 5㎏ 미만 소형 택배만 취급하며 운임은 1㎏ 이하 1600원으로 국내 최저가이며 1㎏ 초과 5㎏ 이하는 2400원이다.

이 외에도 CU 일반 택배의 경우, 택배사 휴일 기간 동안 수거 및 배송은 이루어지지 않지만 점포 접수는 24시간 언제든 가능하며 고객이 있는 곳으로 방문 수거하는 CU 홈택배도 14일까지 이용이 가능하다.

한편, CU끼리 택배는 3월 론칭 이후 지난 달 이용건수는 무려 5배 이상 증가했으며 CU의 올해 2분기 전체 택배 이용건수 역시 전년 대비 25.8% 크게 뛰었다. CU의 독자 택배 서비스인 CU포스트 신규 회원 수도 전년 대비 14.5% 늘었다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr