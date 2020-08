[아시아경제 금보령 기자] 11일 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 815,000 전일대비 44,000 등락률 +5.71% 거래량 691,498 전일가 771,000 2020.08.11 14:16 장중(20분지연) close 가 1조7400억원 규모 공장을 신설한다는 소식에 강세를 나타냈다.

이날 오후 2시11분 삼성바이오로직스 주가는 전장 대비 5.06%(3만9000원) 상승한 81만원이었다.

앞서 삼성바이오로직스는 바이오의약품 생산 시설 확대를 통한 경쟁력 강화를 위해 송도 삼성바이오단지 내 4공장을 신설한다고 공시한 바 있다. 투자 규모는 1조7400억원으로 지난해 개별 기준 자기자본 대비 39.96%에 해당한다.

