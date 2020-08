[아시아경제 이민지 기자] 코스맥스 코스맥스 192820 | 코스피 증권정보 현재가 92,300 전일대비 1,400 등락률 +1.54% 거래량 93,557 전일가 90,900 2020.08.11 14:14 장중(20분지연) close 는 에테르ㆍ에스테르 복합 폴리우레텐 폼 화장품에 관해 특허권을 취득했다고 11일 공시했다.

회사 측은 “이번 발명으로 가압 사용에 적합한 내화학성 및 유동 특성을 갖는 복합 폴리우레탄 폼 화장품을 제공할 수 있다”며 “향후 생산될 제품에 사용될 예정”이라고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr