[속보] 강변북로,올림픽대로 오늘도 진입통제

속보[아시아경제 한승곤 기자] 서울 주요 간선도로인 강변북로와 올림픽대로 등의 교통통제가 지속 시행된다.

7일 서울시 등에 따르면 현재 강변북로 한강대교∼마포대교 구간과 올림픽대로 염창IC∼반포대교 구간에서 양방향 통행이 전면 통제되고 있다. 팔당댐과 소양강댐 방류로 한강 수위가 높아지면서 전날에 이어 통행제한 조치가 계속되고 있는 것이다.

또한 증산교사거리∼중동교 양방향, 당산철교남단∼당산지하차도 양방향, 여의상류ㆍ하류IC 전방향 구간, 방화대교 남단 하부 개화6갑문 양방향 등에서도 차량 통행이 제한되고 있다.

노들로 양화대교∼노량진 북고가차도 양방향과 경부고속도로 잠원IC∼올림픽대로 김포방향 진출램프 전 차로 역시 통제됐다.

한강 잠수교는 이달 2일 오후부터 엿새째 통행 제한이 이어지고 있다.

한편 전날 오전부터 통제됐던 내부순환로 마장램프∼성수JC 구간과 동부간선도로 군자교∼성수JC 구간은 이날 오전 6시부로 해제됐다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr