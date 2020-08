6일 국회에서 '포스트코로나 시대의 남북고속철도 건설 세미나'가 열리고 있다. 이날 세미나에서는 코로나19 이후 급변하는 상황에서 남북고속철도 구축을 위한 창의적이고 효율적인 방안을 심도있게 논의했다./윤동주 기자 doso7@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.