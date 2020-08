【전문가의견】 2차전지 판매량 급증, 관련 수혜주가 춤춘다

▶오늘 내일 꼭 사야할 '2차전지 관련주' (클릭)

2차전지에 대한 관심이 뜨겁다.

지난번 정부가 2025년까지 76조원을 투입하는 '한국형 뉴딜' 정책을 제시한 이후 2차전지 관련주에 투자의향을 가지고 있는 투자자들이 급속도로 증가하고 있다.

정부의 '한국형 뉴딜' 정책 뿐만 아니라 유럽발 훈풍과 테슬라발 훈풍도 기대된다.

지난해 유럽의 전기차시장은 이산화탄소 규제에 힘입어 전년대비 60% 이상 급증하였으며, 4월 기준 유럽지역의 전기차 비중은 11%까지 상승하면서 2차전지 수요가 날이 갈수록 늘어나고 있다.

또한 각국에서 코로나 대책의 일환으로 전기차 보조금을 인상하고 있다. 프랑스가 7000유로, 독일이 9000유로로 각각 인상하면서 내연 기관으로 향하던 수요가 전기차로 향할 가능성이 높아졌다.

여기에 테슬라 전기차 판매량이 예상치보다 2만대 더 팔리면서 이에 따른 수혜역시 기대해 볼만 하다.

이러한 기대감이 반영되며 코로나에도 불구하고 관련주들이 2개월 동안 평균적으로 100% 이상의 수익률을 기록하기도 하면서 언제 매수하는게 좋을지 묻는 문의가 빗발치고 있다.

데이드투자그룹의 채동완 전문가는 "2차전지 관련주가 많이 올랐을 것이라 생각하지만 전혀 아니다."라고 말한 뒤, "그러나 한번쯤은 손실 볼 가능성이 있다. 전문가들의 도움을 받아 정확히 매수하고 정확하게 매도하는 것이 수익률을 극대화 하는 지름길이다."라고 말했다.

한편, 데이드투자그룹에서는 2차전지 관련주 적정 매수 시점을 아래 링크를 통해 받아볼 수 있다.

