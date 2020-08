[아시아경제 조유진 기자] 터키의 7월 물가상승률이 시장 예상치를 하회했다.

4일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 7월 터키의 물가상승률이 11.76%로 전문가 예상치(12%)를 밑돌았고, 전월(12.62%) 대비로도 소폭 하락했다.

