박범계, 윤희숙 연설 비판했다가 '내로남불', '지역 폄하' 역풍

[아시아경제 강나훔 기자] 박범계 더불어민주당 의원이 윤희숙 미래통합당 의원의 연설을 "이미지 가공"이라며 폄하했다가 거센 비난을 받고 있다. 특히 박 의원이 윤 의원 연설에 대해 쓴 '이상한 억양'이란 표현을 두고 '지역 비하'라는 비판도 일고 있다.

박 의원은 지난 1일 자신의 페이스북을 통해 "일단 (윤 의원이) 임차인을 강조했는데 소위 오리지날은 아니다"라고 주장했다. 그는 “윤 의원은 국회 연설 직전까지 2주택 소유자이고, 현재도 1주택을 소유한 임대인”이라며 “마치 없는 살림의 평생 임차인의 호소처럼 이미지를 가공하는건 조금…”이라고 비꼬았다.

이는 지난 30일 윤 의원이 국회 본회의에서 한 자유발언을 겨냥한 것이다. 당시 윤 의원은 여당이 단독으로 통과시킨 주택임대차보호법 개정안의 문제점을 비판했다. 윤희숙 의원은 "저는 임차인"이라는 말로 연설을 시작, "표결된 법안을 보면서 '4년 있다가 꼼짝 없이 월세로 들어가게 되는구나' 고민했다"며 "임대인이 집을 세 놓는 것을 두려워하게 만드는 순간 시장은 붕괴한다"고 주장한 바 있다.

박 의원은 "4년 뒤 월세로 바뀔 걱정?"이라고 반문하면서 "임대인들이 그리 쉽게 거액 전세금을 돌려주고 월세로 바꿀 수 있을까? 갭투자로 빚내서 집 장만해 전세로 준 사람은 더하다. 어찌 됐든 2년마다 쫓겨날 걱정, 전세금 월세 대폭 올릴 걱정은 던 것"이라고 주장했다.

박 의원이 이같은 내용의 글을 올리자 '내로남불' 아니냐는 지적도 나왔다. 박 의원은 대전에 아파트 1채와 경남 밀양 건물, 대구 주택·상가 등 부동산 3채를 보유 중인 다주택자다. 그는 지난달 지역구인 대전 아파트를 제외한 나머지 부동산은 매각하겠다는 뜻을 밝혔다.

더 큰 논란은 박 의원이 지역 비하를 암시하는 부분에서 일었다. 박 의원은 언론에서 윤 의원의 발언을 보도한 데 대해 "언론의 극찬? 일단 의사당에서 조리 있게 말을 하는 건, 눈 부라리지 않고 이상한 억양 아닌, 그쪽에선 귀한 사례니 평가"라고 했다. '이상한 억양'이 대구·경북 억양으로, 지역폄훼 아니냐는 지적이다.

통합당 측은 논평을 내고 "박 의원이 말한 '이상한 억양'이 무엇인지, 명확히 하시기 바란다"라며 "마치 특정 지역을 폄하하는 듯 들린다. 아니면 특정인을 폄하하는 것인가. 금도를 넘었다"고 비판했다.

박 의원의 페이스북에는 '눈 부라리지 않고 이상한 억양'이라는 대목이 삭제된 상태다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr