김승환 전북도교육감 “정부 교원수급 정책 이해 안 돼”

정부의 OECD 평균치 주장은 “사실 은폐”

[아시아경제 호남취재본부 박명진 기자] 전북도교육청 김승환 교육감이 정부의 교원수급 정책에 대해 우려를 표명했다.

김 교육감은 27일 열린 확대간부회의를 통해 초등과 중등 모두에서 교원수급 정책에 문제가 있음을 지적했다.

정부는 오는 2025년부터 고교학점제 및 과목선택제를 전면도입하고자 교사 수급은 그대로 놔두고 1교사 다과목 수업을 통해 해결하겠다는 방침을 세웠다.

이에 대해 김 교육감은 “정부 발상은 안일하고 무책임하다는 생각이 든다”며 “이런 제도를 도입하려면 사범대학에서부터 시스템을 도입하고 커리큘럼을 만들었어야 한다”고 주장했다.

또 지난 23일 제10차 사회관계 장관회의겸 제4차 사람투자 인재양성협의회에서 발표된 학생 수 급감에 따른 초등교원 감축 계획에 대해서도 이해하기 어렵다는 입장이다.

김 교육감은 “정부는 학생수가 급감하고 교원 1인당 학생수도 OECD 평균과 비교해 많지 않다고 주장한다”면서 “전라북도만 놓고 봐도 전주·군산·익산의 과밀학교는 1인당 학생수가 30명 안팎이다”고 말했다.

이어 “지역별, 학교별로 각각 다른 상황을 고려하지 않은 채 전체 교원 1인당 학생수 평균만 이야기하는 것은 사실을 은폐하는 것이다”고 지적했다.

김 교육감은 “코로나 바이러스 시대에는 밀집도·밀폐도를 줄여야 하는 것이 공지의 사실이고 그러려면 학급수를 좀 더 늘리고 학교수를 소규모로 분산해야 하는 것이 맞지 않겠느냐”면서 “앞으로 교육감들은 이 같은 방향으로 이야기를 해 나갈 것이다”고 강조했다.

