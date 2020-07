BNK금융, 올해 상반기 당기순이익 3109억원

비이자이익 호조로 이자이익 감소 상쇄

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] BNK금융은 실적 발표를 통해 2020년 상반기 그룹 당기순이익 3109억원을 시현했다고 27일 밝혔다.

이는 지난해 같은 기간보다 11.5% 감소했으나, 2/4분기 당기순이익은 1732억원으로 전 분기 대비 증가하는 등 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 경제 상황에서도 비이자 이익 호조로 양호한 실적을 시현했다.

부문별로 살펴보면, 이자 이익은 금통위 기준금리 인하영향에 지난해 같은 기간보다 3.3% 감소한 1조 741억원을 기록했지만, 수수료 이익은 계열사들의 PF 수수료 호조와 주식·채권 위탁매매 수수료 증가로 지난해 같은 기간보다 57.4% 급증한 1966억원을 돌파했다.

한편 대손상각비는 2/4분기 코로나 관련 선제적 충당금 적립(255억원)에도 불구하고, 자산 건전성 개선에 따른 안정적인 충당금 관리로 지난해 같은 기간보다 2% 감소한 1821억원으로 기록했다.

계열사별 상반기 당기순이익은 부산은행과 경남은행이 각각 1781억원과 1046억원으로 비이자 부문 이익 증가 등으로 계획수준 이상 달성했다.

주요 비은행 계열사인 BNK 캐피탈과 BNK투자증권은 IB 수수료 및 주식·채권 위탁매매수수료 증가로 지난해 같은 기간보다 각각 14.0%, 77.2% 증가한 448억원과 225억원의 순이익을 시현하는 등 비은행 계열사의 실적 개선도 돋보였다.

BNK금융그룹 김지완 회장은 “앞으로는 글로벌 스탠다드에 부합하는 ESG 경영 체계를 확립하여 지역과 동반 성장할 수 있도록 계속해서 노력하겠다”라고 강조했다.

영남취재본부 강우권 기자 kwg1050@asiae.co.kr