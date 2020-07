[아시아경제 조인경 기자] 서울시는 시청 내부에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 발생했다고 27일 밝혔다. 확진자는 50대 남성으로 공무원은 아니며 외부 자문위원이다.

확진자는 최근 시청 본청 11층에서 열린 회의에 참석했으며 당시 회의에는 10명 내외가 참석한 것으로 알려졌다.

이 확진자는 시청에 매일 출근하는 형태로 근무하지는 않는 것으로 전해졌다. 본청 11층에는 재생정책과와 도시활성화과, 주거재생과 등 도시재생실 산하 부서들이 배치돼 있다.

시는 현재 11층을 폐쇄하고 해당 층에서 근무하는 직원들을 귀가시키는 한편 검체 검사를 받도록 지침을 내렸다. 또 내부 공무원 뿐 아니라 외부인도 많이 드나드는 9층 카페와 지하 매점 등도 임시로 폐쇄했다.

