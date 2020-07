창원시, 특례시 미래 비전 담은 자치분권 아카데미 개최

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 창원시는 의창구 명곡동과 진해구 경화동을 마지막으로 특례 시 실현 시민 공감대 형성을 위해 추진한 ‘2020 창원시 자치분권 아카데미’ 상반기 교육 일정을 마무리했다고 27일 밝혔다.

‘2020 창원시 자치분권 아카데미’는 관내 5개 구청을 대상으로 한 ‘권역별 아카데미’와 읍면동을 대상으로 한 ‘찾아가는 아카데미’ 등 총 14회에 걸쳐 1300여명을 대상으로 진행됐다.

시는 상반기 자치분권 아카데미에 이어 하반기 자치분권 아카데미 교육을 준비 중이며, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황 호전에 따라 시민들과 특례시에 대한 비전을 보다 폭넓게 나눌 수 있는 ‘토크 콘서트’ 개최도 검토 중이다.

창원특례시가 실현될 경우 중앙정부 사무 특례와 재정 특례 등 자치분권 확대로 늘어나는 복지 및 행정수요에 능동적 대처가 가능할 뿐만 아니라, 전반적인 도시브랜드 향상에 크게 이바지할 것으로 전망하고 있다.

