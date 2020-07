속보[아시아경제 김가연 기자] 27일 김포시에 따르면 임시 생활 시설에서 자가격리 중이던 베트남인 3명이 탈출했다는 신고가 김포 경찰서에 접수됐다.

이들은 최근 국내로 입국해 코로나19 확산 우려로 자가격리됐던 것으로 알려졌다.

경찰은 현재 조사 중인 단계라고 말했다.

