[아시아경제 유현석 기자] 백판지 전문 기업 세하는 유상증자 구주주 청약을 완료했다고 27일 밝혔다.

세하 세하 027970 | 코스피 증권정보 현재가 1,605 전일대비 5 등락률 +0.31% 거래량 69,990 전일가 1,600 2020.07.27 15:30 장마감 close 는 지난 23~24일 양일간 구주주를 대상으로 유상증자 청약을 진행한 결과 청약률이 69.5%를 기록했다. 이번 청약은 우리사주조합을 포함한 총 2800만주 모집에 1945만주가 청약됐다. 지난 20일 확정된 최종가액은 1275원이다.

세하는 이번 유상증자를 통해 조달한 자금을 단기차입금 상환에 사용할 예정이며 부채비율 감소 및 이자비용을 절감해 재무구조가 개선될 것으로 기대된다.

한편 실권주 일반공모 청약은 오는 28~29일 양일간 대표주관사인 KB증권을 통해 청약할 수 있다. 유상증자 환불 및 주금 납입일은 오는 31일이며 신주상장은 다음달 14일 예정이다.

