[아시아경제 이현주 기자] 서울여자대학교는 24일 서울시 노원구 서울여대 바롬인성교육관에서 포스트 코로나 시대 교양 교육 수업 개선 전략이라는 주제로 제1회 교양교육 세미나를 개최했다고 27일 밝혔다. 비대면 온라인 수업 현장에서 어려움과 고민을 함께 공유하고 수업 개발 및 운영에 대한 발전적 아이디어 구성을 위한 세미나로 수업의 질을 향상 시키기 위해 마련됐다.

