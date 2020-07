정부가 이르면 이번 주에 서울 등 수도권 주택공급 확대 방안을 발표할 예정이다. 서울 유휴부지 및 국책연구기관 부지를 주택공급지로 개발하고, 기존 개발구역 공급량을 확대하는 내용 등이 담길 것으로 보인다. 사진은 27일 서울 남산에서 바라본 도심 모습. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.