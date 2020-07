대구시교육청, 전국 첫 '온라인' 진로진학박람회

8월17일부터 22일까지 진학·진로·미래교육 3개 분야 나눠

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시교육청은 8월17일부터 22일까지 엿새 동안 'Click- 꿈, 미래를 마주하다'라는 주제를 내결고 전국 최초로 온라인 진로진학박람회를 개최한다고 27일 밝혔다.

이번 박람회는 중·고등학생이 자기 이해를 바탕으로 진로를 설계하고, 그에 따라 자신의 꿈을 실현해 갈 수 있도록 진로진학 관련 정보 및 상담을 대학, 중고교와 협력해 집중적으로 제공하는 행사다.

매년 1만여명이 참여하는 진로진학박람회를 개최해 온 대구교육청은 11회째를 맞는 올해에는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 탓에 포스트코로나 시대를 대비해 2개월여 준비 끝에 이번 언택트 행사를 마련했다.

이번 박람회는 진학, 진로, 미래교육 등 3개 분야로 나누어 분야별로 2~8개관, 모두 12개 관을 운영한다. 모든 운영관은 온라인으로 운영된다. 온라인 플랫폼은 기존 대구진학진로정보센터에 구축된다.

대구 소재 중고교 재학생 및 졸업생과 학부모 등이 주 참가 대상이나, 운영관별로 운영 내용에 따라 참가 대상이 다를 수 있다. 모든 프로그램의 참가 희망자는 사전 등록 기간(29~31일)에 온라인 플랫폼 등록을 마쳐야 한다.

운영관별 운영 내용을 살펴보면, '대입 특강관'에서는 김경범 교수(서울대, 전 입학본부장) 등 3명의 특별 강사가 미래교육과 대입, 2021 대입 전형 분석, 2022 및 2023 대입 제도의 변화와 대응 전략 등을 주제로 대입 특강을 3회 진행한다.

'대학 상담관'에는 수도권 및 지역의 주요 대학과 우리 지역 전문대학 등 50여 대학이 참여해 대학별 2021 대입 전형 관련 주요 정보를 제공한다. '수시 상담관' '자기소개서관' '개별 면접관' 등에서는 2021 수시 모집 전형에 수험생이 효과적으로 대응할 수 있도록 대구진학진로지원단 상담교사들이 1대 1 맞춤형 상담을 제공한다.

진로 설정과 진학이 유기적으로 연계될 수 있도록 중학생부터 참여할 수 있는 진로 프로그램도 운영된다. 다중지능검사를 실시하고 그 결과를 분석하여 자기 이해와 진로 탐색을 돕는 '다중지능검사 기반 진로 상담관'의 경우 중3부터 고3 학생 및 학부모를 대상으로 진행된다.

강은희 대구시교육감은 "코로나19로 예년처럼 직접 만나 소통하는 자리를 마련할 수 없는 점, 몹시 안타깝다"면서 "이번 온라인 박람회를 통해 우리 학생들이 예년보다 더 실질적인 도움을 얻을 수 있도록, 대구교육 가족 모든 분들이 지혜를 모아 성원해 달라"고 당부했다.

