이재명·김부겸 회동…당권·대권 연대설 솔솔

[아시아경제 강나훔 기자] 더불어민주당 당권 주자인 김부겸 전 의원과 이재명 경기지사가 27일 경기도청에서 만났다. 당 대표 후보와 차기 대선 주자의 만남이라는 점에서 회동 전부터 많은 관심이 쏠렸다.

이 지사는 이날 오전 도청 접견실에서 김 전 의원을 만난 자리에서 "우리 사회 최고의 과제가 지역주의 극복이고 국민 통합인데 후보님께서 군포를 버리고 그 어려운 대구로 가셔서 떨어지고 또 붙었다가 떨어지고 정말 고생이 많았다"면서 "그게 우리 노무현 대통령님께서 가셨던 길이었던 것 같다. 개인적으로 정말 존경한다"고 말했다.

이에 김 전 의원은 "지사께서 우리 당의 여러 정책에 선도적인 제안을 해주시고 무엇보다 코로나19로 어려움이 따르는 국민, 도민들한테 희망의 씨앗을 계속 키워 주셔서 감사드린다"고 화답했다.

두 사람은 취재진 앞에서 3분여간 공개적으로 만난 뒤 지사 집무실로 옮겨 15분간 비공개 면담을 가졌다. 면담에서 이 지사는 국토보유세, 기본주택 등 정책현안에 대해 설명했고, 김 전 의원은 이 지사의 제안에 깊이 고민해보겠다고 전한 것으로 알려졌다.

면담에 배석했던 김 전 의원 측 관계자는 "이 지사가 공공임대주택 공급방안을 장기적으로 하고, 중산층이 공공임대주택 사용할 수 있도록 확대하는 방안에 대해 김 후보에게 얘기했다"며 "이에 김 전 의원은 사회안전망 강화 측면에서 이 지사의 얘기에 깊이 공감했다"고 말했다.

이날 만남은 김 전 의원이 전국 순회 일정 중 하나로 경기도의회에서 예정된 기자 간담회에 앞서 이 지사에게 요청해 이뤄진 것으로 알려졌다. 두 인사 모두 대권, 당권 경쟁 국면에서 이낙연 의원이라는 공동의 적을 상대해야 한다는 점에서 이번 만남을 계기로 연대를 꾀하지 않겠느냐는 전망도 나왔다.

그러나 이 지사 측은 "당 대표로 출마해 전국 순회 중인 이 전 의원 측이 요청해 지역 현안에 대한 의견을 나누고 덕담을 주고받는 자리였다"며 "김 전 의원 외에도 이낙연·박주민 의원 등 다른 당 대표 후보의 요청이 있을 경우에도 만날 예정"이라고 확대 해석을 경계했다.

