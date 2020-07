'광명 재건축·재개발 붐'…중층 아파트도 합류

중층 철산주공12단지 정밀안전진단 추진

철산 주공12단지 위치도(사진:네이버 지도)

[아시아경제 김유리 기자] 경기 광명시 일대에 불고 있는 재개발ㆍ재건축 바람에 중층 아파트도 합류하고 있다.

27일 정비업계에 따르면 경기 광명시 철산동 주공12단지는 이 지역 중층 아파트로는 처음으로 정밀안전진단을 추진한다. 2018년 3월 예비안전진단을 통과한 지 2년 4개월여 만이다.

1986년 준공돼 지은 지 34년이 지난 철산 주공12단지는 12~15층 19개동 1800가구로 구성된 아파트다. 이 단지 재건축 준비위원회 관계자는 "단지 노후화와 주거환경 악화로 재건축이 필요한 상황"이라며 "현재 용적률은 약 159%로 경제성도 갖췄다고 평가하고 있다"고 말했다.

안전진단은 재건축 사업의 첫 관문으로 예비안전진단을 통과한 후 정밀안전진단에서 최소 D등급 이하를 받아야 이후 절차를 진행할 수 있다. D등급을 받을 경우 공공기관 적정성검사인 2차 안전진단을 추가로 받아야 한다. E등급은 2차 안전진단 없이 재건축 사업을 추진할 수 있다.

준비위측은 6ㆍ17 부동산대책에 포함된 안전진단 강화(의뢰 주체 변경) 이전인 올 연말까지 신청을 완료한다는 계획이다. 6ㆍ17대책은 1차 정밀안전진단의 용역업체 선정 및 관리 주체를 현행 시ㆍ군ㆍ구에서 시ㆍ도지사로 변경하는 내용이 담겨 있다. 정부는 도시및주거환경정비법(도정법) 개정을 통해 내년 상반기 안전진단을 시작하는 단지부터 강화된 규정을 적용할 방침이다.

철산 주공12단지는 광명 택지지구 중심부인 철산상업지역과 인접해 있다. 서울 지하철 7호선 철산역세권이어서 강남 접근성이 뛰어나다. 이 아파트 73㎡(전용면적)는 이달 7억9600만원에 실거래됐으며 현재 매도 호가는 8억원 중후반대에 형성돼 있다. 준비위 관계자는 "통상 재건축이 추진위원회 구성단계부터 10년은 소요되는 장기프로젝트인 만큼 사전절차인 안전진단을 빠르게 진행할 것"이라고 말했다.

철산 주공 12단지가 안전진단을 추진하면서 광명시 일대 다른 중층단지들도 잇따라 재건축 대열에 합류할 가능성도 커졌다. 현재 광명시 일대 중층 단지 중에서는 철산 주공12단지 외에 철산 주공13단지도 재건축에 관심을 보이고 있는 것으로 전해지고 있다.

한편 광명시 일대에서는 대대적인 정비사업이 진행되고 있다. 통합 재건축을 추진 중인 광명시 철산주공 8ㆍ9단지(저층 단지)는 최근 관리처분계획인가를 받았다. 이 아파트는 8단지 1484가구, 9단지 580가구 등 총 2064가구 규모다. 10ㆍ11단지 역시 관리처분계획 인가를 기다리는 등 정비사업 후반 작업 중이다. 광명뉴타운 내 재개발도 한창이다. 2ㆍ10구역은 최근 이주를 마무리짓고 본격적인 철거 작업에 들어갔다. 4ㆍ5구역은 관리처분계획인가를 받고 현재 이주 절차가 진행중이다.

