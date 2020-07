유한양행-앱클론, 코로나19 항체치료제 공동개발

[아시아경제 조현의 기자] 유한양행 유한양행 000100 | 코스피 증권정보 현재가 56,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 53,300 2020.07.27 08:25 장시작전(20분지연) close 은 항체치료제 전문기업 앱클론 앱클론 174900 | 코스닥 증권정보 현재가 46,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 46,600 2020.07.27 08:25 장시작전(20분지연) close 과 지난 5월부터 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 항체치료제를 공동 개발 중이라고 27일 밝혔다.

유한양행에 따르면 지난 2월 코로나19 항체치료제 발굴에 착수한 앱클론은 사람의 ACE2단백질과 바이러스의 스파이크 단백질 간의 결합을 완전히 차단하는 초기 항체 후보물질 20종을 발굴했고 최적화 과정을 통해 최종 항체 신약 후보를 도출하는 데 성공했다.

해당 항체는 아시아 지역에서 유행한 S형뿐만 아니라 미국, 유럽, 최근에는 국내에서도 유행하고 있는 G형 변종 코로나19 바이러스에 대해서도 동등한 중화능 효과가 확인됐다. 최종 중화항체 신약 후보 물질은 변종 코로나19 바이러스도 무력화해 바이러스의 빠른 변이에도 적극적으로 대응할 수 있다.

유한양행은 다년간 축적된 풍부한 국내외 임상개발 능력과 사업화 역량을 바탕으로 앱클론의 코로나19 중화항체치료제의 전임상 평가부터 임상시험계획승인 신청, 국내외 임상 디자인과 수행을 주도적으로 진행할 계획이다.

양사는 현재 신속한 생산 세포주 개발, 비임상 및 임상 시료 생산에 총력을 기울이고 있다.

이정희 유한양행 사장은 "신속하고 차별화된 치료제 개발을 통해 전 세계의 위기 속에서 인류 보건향상에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr