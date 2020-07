[아시아경제 이현주 기자] 세종대학교 대학일자리사업단은 취업 준비하는 재학생을 대상으로 27일부터 28일까지 총 16시간 동안 '파이썬 프로그래밍 중급 취업 실무 특강'을 운영한다고 밝혔다. 동계방학 대비 절반 인원 20명만 모집했으며 충분한 거리를 두고 오프라인으로만 운영된다. 강의 내용은 민간자격증 파이썬프로그래밍 활용능력 1급 취득을 위한 파이썬 프로그래밍 이론 및 활용, 파이썬 전문가 프로젝트 실무 등이다.

