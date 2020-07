서울 중구, 다중이용시설 몰래 카메라 합동점검

숙박시설, 수영장, 지하철화장실 등 다중이용시설 대상 몰카 설치 여부 확인

[아시아경제 박종일 기자] 서울 중구(구청장 서양호)가 여름철 특히 증가하는 불법촬영 범죄에 대처하기 위해 관할경찰서와 지난 10일부터 합동점검을 실시하고 있다.

중구는 7월 초 중구 안심보안관, 중부경찰서, 지하철경찰대와 합동점검반을 편성해 상시 협력체계를 구축했다.

점검반은 오는 9월까지 불법촬영 점검 및 예방·근절 홍보를 이어갈 계획이다. 숙박시설, 수영장, 지하철역 내 화장실 등 다중이용시설이 주점검대상이다. 오는 31일부터는 지역내 9개 초등학교도 점검할 계획이다.

점검반은 렌즈형 탐지장비를 이용해 변기커버, 벽 나사 구멍, 비데 전원을 연결하는 콘센터 구멍, 휴지걸이 내부, 세면대, 시계, 기타 부착물 등 의심장소를 빈틈없이 확인하고 특히 라커룸, 화장실 등 불법촬영 가능성이 높은 장소에 대해서는 집중점검을 추진하고 있다. 전자파 발생 의심 장소는 전자파형 탐지장비로 정밀 확인하게 된다.

시설 소유주나 관리자가 자체점검할 수 있도록 불법촬영 점검장비 대여 서비스도 병행한다.

시설점검이나 장비대여를 원한다면 중구청 여성보육과와 중부경찰서 여성청소년계로 연락해 신청하면 된다.

구는 평상시에도 중구 안심보안관이 지역내 공중·민간개방 화장실에 대해 주기적으로 불법촬영 카메라 설치 여부 등을 꼼꼼히 점검하고 있다. 지난 6월말 기준 올해 점검 건수만 521건에 이른다.

서양호 중구청장은 "지속적인 불법촬영 점검으로 범죄 불안감을 감소시키고 공중화장실 비상벨·안심스크린 설치 등을 통해 안심하고 생활할 수 있는 안전한 중구를 만들도록 하겠다"고 말했다.

