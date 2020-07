일본 "유명희 안 찍어"…"미국 활용 가능성 대비"

文대통령 유화적 메시지 보냈지만

일본기업 국내자산 현금화·지소미아 등 변수 많아

[아시아경제 문채석 기자]일본 정부가 세계무역기구(WTO) 사무총장에 도전하는 유명희 산업통상자원부 통상교섭본부장을 노골적으로 반대하고 나섰다. 우리 정부가 충분히 예측했을 만한 변수지만, 일본이 미국을 지렛대로 삼는 등 더 적극적인 후속 공세에 나설 수 있으니 철저히 대비해야 한다는 주문이 나온다.

교도통신에 따르면 24일 일본 총리관저의 관계자는 "일본이 유 본부장을 지지하는 것은 있을 수 없다"고 강조했다. 일본 외무성의 한 간부는 유 본부장에 관해 "공평·중립성이 담보될지에 대한 불안이 있다"는 의견을 밝힌 것으로 알려졌다. 일본 정부는 나이지리아 또는 케냐 등 아프리카 출신자 중 한쪽을 지지하는 방향으로 조율 중인 것으로 전해졌다.

이런 가운데 문재인 대통령은 일본에 유화적인 메시지를 보냈다. 지난 23일 문 대통령은 재외동포와의 화상 간담회에서 "우리 정부는 일본과의 관계를 굉장히 중시한다. 관계 발전을 위해 큰 노력을 하고 있다"고 말했다.

전문가들은 문 대통령이 일본에 화해의 제스처를 남긴다 해도 가까운 시일 안에 풀기 어려운 갈등이기 때문에, 올해 안에 끝날 가능성이 큰 WTO 사무총장 선거의 큰 변수로 작용하긴 어려울 것으로 본다.

당장 다음달 한일 양국은 ▲일본 기업의 국내자산 현금화 명령(4일) ▲문 대통령의 광복절 축사(15일) ▲군사정보보호협정(GSOMIA) 연장(월말) ▲주요 7개국(G7) 회의 참여 ▲수출 규제를 둘러싼 WTO 분쟁 등 여러 문제를 마주하게 된다.

전문가들은 정부가 예상할 수 있는 변수였던 만큼 이어질 일본의 파상공세에 현명하게 대처해야 한다고 주문한다.

허윤 서강대 국제대학원 교수는 "일본의 입장엔 미래지향적이지 않은 지금의 한일 관계가 그대로 투영돼 있다"며 "정부도 일본 지지를 얻기 쉽지 않을 것으로 충분히 예측할 수 있었을 것"이라고 진단했다.

정인교 인하대 국제통상학과 교수는 "일본이 그동안 흘려 왔던 속내가 공개된 것으로 유 본부장에겐 불리할 수밖에 없다"며 "문제는 일본이 더 적극적으로 한국 후보 반대 운동을 할 가능성을 배제하기 어렵다는 점인데 일본의 과거 관행을 보면 미국과 사전협의를 했을 수도 있다"고 우려했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr