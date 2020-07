[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)가 코로나19로 인한 외부활동 제약으로 치매교육 공백 및 신체능력감퇴를 줄이기 위해 ‘기억톡톡! 뇌똑똑(KNOCK KNOCK) 보따리’를 제작했다. 제작된 보따리는 295명에게 배부 할 예정이다.

