'당나귀 귀' 현주엽, 유튜버 도티 집 기습…작업실·트로피 전시된 벽면 '눈길'

[아시아경제 박희은 인턴기자] '사장님 귀는 당나귀 귀' 현주엽이 유튜버 도티의 집을 찾아갔다.

19일 방송된 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 개인 채널 영상을 찍기 위해 도티 회사 PD를 만나는 현주엽의 모습이 방영됐다.

이날 방송에서 현주엽은 담당PD에게 "왜 도티는 같이 안 왔어? 약속한 거랑 다르잖아"라며 도티가 동행할 때만 영상 촬영을 하겠다고 말한 것을 언급했다.

이어 "도티 집으로 가자"라며 다짜고짜 도티 집으로 향했고, 집에 있던 도티는 "어떻게 오신 거냐"며 당황했다.

도티의 집에는 유튜브 100만 구독자를 달성하면 받는 골드 버튼이 자랑스럽게 전시돼 있었다. 그 외에도 위촉장, 표창장, 많은 트로피들이 거실 벽면을 채우고 있었다. 또, 25억 뷰가 넘는 명작들이 탄생한 스튜디오 겸 개인방도 갖추고 있었다.

이날 도티의 작업실이자 촬영 공간도 공개됐다. 도티는 "모든 영상을 여기서 찍었다"고 자랑스럽게 작업실을 소개했다.

또, 현주엽은 도티가 주문한 돈가스를 보며 "한 점 말고, 우리도 좀 시켜달라"라고 말했다. 이에 스튜디오에서 자신의 영상을 보던 현주엽은 "또 못되게 나오겠네"라며 자조하는 모습도 보였다.

현주엽은 도티 집을 이곳 저곳 구경했다. 공개된 침실 내부는 깔끔했고, 거실 한 켠에는 레트로 오락기가 설치돼 있었다. 이에 현주엽이 오락실을 방불케 하는 집을 부러워하자 도티는 "한 판 하실래요"라고 도발했고, 두 사람의 대결이 펼쳐지기도 했다.

