원희룡 제주도지사가 15일 국회에서 열린 미래통합당 초선모임 명불허전에 참석, 마스크를 벗고 있다. 원 지사는 ‘나는 민주당에 한 번도 진 적이 없다 : 5대 0 승리의 비결’ 주제로 강연을 했다./윤동주 기자 doso7@

