평택 포승지구, 첨단 미래자동차 메카된다

[아시아경제(평택)=이영규 기자] 경기도 평택 포승(BIX)지구가 산업시설 용지 유치 업종을 추가하며 친환경 미래자동차 산업 중심지로 도약할 수 있는 발판을 마련했다.

경기도 황해경제자유구역청은 산업통상자원부가 15일 포승(BIX)지구의 제12차 개발계획 변경사항을 고시하고 자동차, 기계장비, 전자부품, 화학제품 제조 등 4개 산업시설 용지 유치 업종에 전기장비와 기타 운송장비를 추가했다고 밝혔다.

앞서 황해청은 지난 2월 이런 내용을 담은 개발 계획 변경 신청과 함께 관계 기관 협의를 진행했다. 해당 신청안은 지난 달 30일 산업부 경제자유구역위원회 심의에서 원안 가결됐다.

이번 개발계획 변경으로 평택 포승(BIX)지구에는 2차전지(배터리) 및 전기이륜차 등 미래자동차 관련 업종 입지가 가능해져 미래형 첨단자동차 클러스터를 조성할 수 있게 됐다.

평택 포승(BIX)지구 개발사업은 평택항 및 서해대교에 인접하고 있는 204만㎡ 면적의 부지에 산업시설 용지와 물류시설 용지, 배후 주거단지 등을 조성하는 사업으로 지난해 말 부지조성 공사가 완료됐다.

평택 포승(BIX)지구는 인근에 기아자동차, 쌍용자동차 등 완성차 업체와 만도, 보그워너모스시스템즈, 텔스타홈멜 등 다수의 자동차 부품업체가 있다. 또 국내 최대 자동차 수출입항인 평택항과 인접하고 있어 전기차 등 친환경 미래자동차 관련 기업에게는 최적의 입지로 꼽힌다.

양진철 도 황해청장은 "이번에 변경된 개발계획에는 평택 포승(BIX)지구를 친환경 미래자동차 산업의 중심지로 육성하고자 하는 계획이 담겨있다"며 "전기차와 퍼스널 모빌리티 시장의 고속성장에 대응하기 위한 방안으로 이는 곧 투자 유치 활성화로 연결될 것"이라고 전했다.

