7월 14일 코스피, 2.45p 내린 2183.61 마감(0.11%↓)

2020년 07월 14일 코스피 지수는 2.45p (0.11%) 하락한 2183.61로 마감했습니다.

금일 코스피 주요 상승 종목은 JW중외제약우 JW중외제약우 001065 | 코스피 증권정보 현재가 56,400 전일대비 13,000 등락률 +29.95% 거래량 323,296 전일가 43,400 2020.07.14 15:30 장중 close , 녹십자홀딩스2우 녹십자홀딩스2우 005257 | 코스피 증권정보 현재가 41,000 전일대비 9,450 등락률 +29.95% 거래량 77,466 전일가 31,550 2020.07.14 15:30 장중 close , JW중외제약2우B JW중외제약2우B 001067 | 코스피 증권정보 현재가 64,200 전일대비 14,750 등락률 +29.83% 거래량 172,190 전일가 49,450 2020.07.14 15:30 장중 close 이며, 코스피 주요 하락 종목은 한화솔루션우 한화솔루션우 009835 | 코스피 증권정보 현재가 24,100 전일대비 4,150 등락률 -14.69% 거래량 366,228 전일가 28,250 2020.07.14 15:30 장중 close , 동양3우B 동양3우B 001529 | 코스피 증권정보 현재가 26,350 전일대비 2,900 등락률 -9.91% 거래량 12,791 전일가 29,250 2020.07.14 15:30 장중 close , 동양3우B 동양3우B | 코스피 증권정보 현재가 26,350 전일대비 2,900 등락률 -9.91% 거래량 12,791 전일가 29,250 2020.07.14 15:30 장중 close 입니다.

