[공식] 볼빨간사춘기, 악플러 고소…"정신적 피해 극심, 선처 없다"

[아시아경제 김연주 인턴기자] 볼빨간사춘기(안지영) 소속사가 악플러를 고소했다.

볼빨간사춘기의 소속사 쇼파르뮤직은 14일 공식 입장을 통해 "최근 소속 아티스트 볼빨간사춘기에 대한 근거 없는 허위 사실, 악의적인 비방, 성희롱 등 아티스트를 향한 악성 비방글 및 명예훼손성 게시물로 인해 아티스트가 입는 정신적인 피해가 극심한 상황"이라며 "당사는 앞서 아티스트에 대한 악성 게시글을 대상으로 법적 대응을 진행할 것을 공지한 바 있다"고 밝혔다.

그러면서 "자체 모니터링 및 팬분들의 제보를 토대로 지속적으로 증거 자료를 수집했으며, 법무법인 요수를 통해 수사기관에 고소장을 제출했다"고 전했다.

이어 "현재 수사 진행 중이며, 계속해서 증거 자료 보완 및 추가 고소를 진행할 예정"이라며 "악성 게시물에 대해서는 어떠한 합의나 선처 없이 강력한 법적 조치를 취할 것"이라고 강경 대응을 예고했다.

앞서 안지영은 전 멤버 우지윤의 탈퇴로 불거진 불화설과 추측들로 인해 괴로움을 겪고 있다고 호소한 바 있다.

안지영은 지난 3일 자신의 인스타그램에 "실시간 검색어에 하루 종일 오르내리고 악플과 비난, 추측성 기사들"이라며 "매주 심리 상담받고 우울증으로 힘들다"고 밝혔다.

그러면서 "저도 사람이고 감정이라는 게 있다"며 "이제 이런 일로 이슈화되고 싶지 않다"고 했다.

이하 쇼파르뮤직 입장 전문.

안녕하세요. 쇼파르뮤직입니다.

최근 소속 아티스트 볼빨간사춘기에 대한 근거 없는 허위 사실, 악의적인 비방, 성희롱 등 아티스트를 향한 악성 비방글 및 명예훼손성 게시물로 인해 아티스트가 입는 정신적인 피해가 극심한 상황입니다.

당사는 앞서 아티스트에 대한 악성 게시글을 대상으로 법적 대응을 진행할 것을 공지한 바 있습니다.

이에 자체 모니터링 및 팬분들의 제보를 토대로 지속적으로 증거 자료를 수집했으며, 법무법인 요수를 통해 수사기관에 고소장을 제출했습니다.

현재 수사 진행 중이며, 계속해서 증거 자료 보완 및 추가 고소를 진행할 예정입니다. 또 악성 게시물에 대해서는 어떠한 합의나 선처 없이 강력한 법적 조치를 취할 것임을 알려드립니다.

볼빨간사춘기를 아껴주시는 모든 분들께 감사드리며, 저희 쇼파르뮤직은 앞으로도 적극적인 아티스트 보호를 위해 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.

김연주 인턴기자 yeonju1853@asiae.co.kr