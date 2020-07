[아시아경제(대전) 정일웅 기자] <고위공무원 승진> ▲남부지방산림청장 조병철(趙秉喆) <부이사관 승진> ▲혁신행정담당관 김기현(金祺峴) <과장급 전보> ▲남북산림협력단장 김명관(金明寬)(이상 7월 13일자)

