주말 이커머스에서 특가 쇼핑 찬스 쏟아진다

위메프·티몬 등 이커머스 기업 잇따라 특가 행사 진행

[아시아경제 김철현 기자] 이번 주말 이커머스를 통해 다양한 제품을 대폭 할인된 특가로 구매할 수 있는 행사가 펼쳐진다. 최근 비대면(언택트) 소비 트랜드가 대중화되고 있는 가운데 소비자들이 집에서 보다 합리적으로 쇼핑을 즐길 수 있는 기회가 될 것으로 보인다.

위메프는 11일부터 13일까지 '위메프데이'를 열고 사흘 간 '슈퍼위메프데이', '타임딜' 코너에서 커피머신, 블루투스 이어폰 등을 파격적인 가격에 판매한다고 밝혔다. 위메프는 최근 슈퍼위메프데이 코너를 통해 고객들이 많이 찾는 상품이나 시즌 이슈 상품을 선보이고 있다. 이번 슈퍼위메프데이에서는 일리 커피머신(7만9000원), QCY T1 블루투스 이어폰(9900원) 등을 한정 수량 판매한다.

타임딜은 매일 0시, 2시 및 8시부터 저녁 10시까지 2시간마다 10번 오픈한다. 타임별 3개씩 총 90개를 특가에 판매하는 셈이다. 위메프데이 할인 쿠폰 혜택은 최대 40%다. 5% 상품 쿠폰, 최대 10% 장바구니 쿠폰, 최대 25% 브랜드 쿠폰 3종을 중복 적용할 수 있다. 이 밖에 LG전자, 유한킴벌리, 오뚜기, CJ제일제당 등 총 20개 브랜드관을 열고 주요 인기 상품을 혜택가에 선보인다.

티몬은 오는 14일까지 '특가위크'를 통해 최대 30% 할인 룰렛 이벤트와 블랙쿠폰 등 다양한 행사를 진행 중이다. 특가위크 동안 진행되는 '특가전용 쿠폰 룰렛 이벤트'에선 슈퍼세이브 회원이라면 매일 2회 참여해 최대 30%의 할인 쿠폰을 받을 수 있다. 특가 상품은 물론 일반상품 구매 시에도 최대 15만원의 할인을 받는 블랙쿠폰도 매일 증정한다. 일반 고객도 매일 1회 룰렛 이벤트에 참여할 수 있으며 최대 15%의 할인 쿠폰을 받을 수 있다. 최대 5000원 할인의 블랙쿠폰도 지급한다.

더불어 티몬은 특가위크 기간 동안 단독으로 하남돼지집 전 메뉴 1만원 이용권을 21% 할인해 7900원에 판매한다. 하남돼지집 창립 10주년을 맞아 올해 마지막으로 선보이는 이벤트로 전국 100여개 매장에서 8월 31일까지 사용할 수 있다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr