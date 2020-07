[아시아경제 임춘한 기자] 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 324,000 전일대비 12,500 등락률 +4.01% 거래량 1,571,445 전일가 311,500 2020.07.09 15:30 장마감 close 은 9일 글로벌 제약사 테바(TEVA Pharmaceuticals International GmbH)와 편두통치료제 아조비(AJOVY®) 원료의약품 위탁개발생산 계약을 체결했다고 공시했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr