천안 '불당파크뷰' 오피스텔 분양… 15층 180실 규모

[아시아경제 이춘희 기자] 바른종합건설은 충남 천안시 서북구 불당동 1536 일원에 짓는 '불당파크뷰' 오피스텔을 분양한다고 9일 밝혔다.

15층 규모의 이 오피스텔은 33~57㎡(전용면적) 180실로 구성돼 있다. 지하 1층에는 체육시설, 지상1~2층에는 근린생활시설이 들어서며 지상 7~15층이 오피스텔이다. 주차장을 지하가 아닌 지상 3~6층에 배치한 것이 눈에 띈다.

단지는 천안시청 바로 맞은편에 자리 잡고 있으며 인근 연구개발(R&D) 집적지구 내 대규모 지식산업센터가 내년 완공 예정이다. 할인점, 백화점, 영화관 등 생활 편의시설도 잘 갖춰져 있다. 차량으로 10분 거리에 KTX·수서발고속철도(SRT) 천안아산역이 있어 서울 등 주변 지역으로의 이동도 편리하다.

한편 천안은 지난달 정부가 6·17 부동산 대책을 통해 수도권 대부분 지역을 규제 지역으로 묶은 데 따른 반사이익이 예상되는 곳이라고 회사 측은 설명했다. 또 오피스텔은 주택으로 분류되지 않아 아파트에 비해 대출, 청약 규제도 적다. 2021년 말 준공예정이다.

