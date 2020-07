[아시아경제 박형수 기자] 천연화장품 브랜드 스와니코코가 ‘펩타이드 아이크림’을 TV홈쇼핑에서 선보인다.

스와니코코는 롯데홈쇼핑 방송에서 선보이는 펩타이드 아이크림은 누적 판매 70만개를 돌파한 대표상품이라고 8일 밝혔다.

겟잇뷰티 뷰라벨 아이크림 부문 1위를 차지한 제품으로 8가지 펩타이드 성분을 함유하고 있다. 눈가 피부 탄력과 장벽 강화에 도움을 주는 것으로 알려졌다. 여린 눈가 피부에 바르는 제품이기 때문에 향료, 에탄올, 실리콘 등을 사용하지 않았다. 안전한 저자극 기능성 제품이라고 스와니코코는 소개했다.

롯데홈쇼핑 론칭을 기념해 한정수량 이벤트를 진행한다. 홈쇼핑 방송 전 미리 주문하는 고객에 대해 결제금액 100%를 스와니코코 적립금으로 환급한다.

스와니코코 관계자는 “고객에게 받은 사랑을 롯데홈쇼핑 방송을 통해 최대 구성으로 보답하려 한다”고 말했다.

