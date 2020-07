전남서부권아동보호전문기관-브레드 세븐, 행복 나눔 전달식 진행

전남지역 내 22개 양육시설 보호 아동을 대상 후원 물품 무등산 빵 1000개 전달

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남서부권아동보호전문기관(관장 배준열 및 소장 강성규), 전남중부권아동보호전문기관(관장 유기용), 전남북부권아동보호전문기관(관장 임광묵)은 브레드 세븐(대표 마칠석)과 함께 (무등산 빵) 1000개를 전달하는 후원 물품 전달식을 진행했다고 7일 밝혔다.

‘브레드세븐’은 7일 동안 날마다 행복한 빵을 선사한다는 의미가 있다. 최고의 재료로 맛있는 빵을 제공하고자 100여 명의 직원과 함께해나가고 있는 곳이다.

이번 전달식은 전남권 3개의 아동보호전문기관장 및 마칠석 브레드세븐 대표, 김미자 전남아동복지협회 회장이 참석한 가운데 이뤄졌다. 이날 전달받은 브레드 세븐의 대표 ‘무등산 빵’은 전남도 내 22개 양육시설 보호 아동들에게 전달될 예정이다.

배준열 전남서부권아동보호전문기관장은 “코로나로 인해 어려운 시기임에도 아이들이 좋아하는 빵을 후원 물품으로 전달해주셔서 감사하다”며,“다양한 아동시설에 따뜻한 마음이 전달될 수 할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

마칠석 브레드 세븐 대표는 “전남 지역의 보호가 필요한 아이들을 위해 브레드세븐 슬로건 정성의 손길로 따뜻함을 전할 수 있어 기쁘다”며 “앞으로도 지역사회 내 아이들에게 건강하고 맛있는 빵을 제공할 수 있도록 나눔에 앞장서겠다”고 밝혔다.

