<장 마감 후 주요공시>

◆ 아리온 아리온 058220 | 코스닥 증권정보 현재가 275 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 275 2020.07.03 00:00 장중(20분지연) close =전 대표 80억 배임 혐의 고소, 상장적격성 실질심사 사유추가

◆ 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 36,100 전일대비 1,450 등락률 +4.18% 거래량 2,752,136 전일가 34,650 2020.07.03 15:30 장중(20분지연) close =유상증자 권리락

◆ 멕아이씨에스 멕아이씨에스 058110 | 코스닥 증권정보 현재가 28,350 전일대비 1,100 등락률 +4.04% 거래량 732,579 전일가 27,250 2020.07.03 15:30 장중(20분지연) close =인공호흡기 및 그 제어 방법 관련 특허권 취득

◆ 케어젠 케어젠 214370 | 코스닥 증권정보 현재가 67,600 전일대비 1,200 등락률 -1.74% 거래량 26,777 전일가 68,800 2020.07.03 15:30 장중(20분지연) close =불성실공시법인지정예고(공시변경)

◆ 스타모빌리티 스타모빌리티 158310 | 코스닥 증권정보 현재가 505 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 505 2020.07.03 00:00 장중(20분지연) close =회생절차 개시신청 취하서 접수

