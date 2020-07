광주 서구 ‘농성1동 어린이·청소년 기자단’ 모집

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)는 농성1동 관내 어린이와 청소년을 대상으로 기자단을 모집한다고 3일 밝혔다.

마을에서 일어나는 흥미롭고 유익한 소식을 어린이·청소년의 시각에서 취재해 생생한 현장 이야기를 주민들에게 전달하기 위해 마련됐다.

어린이·청소년 기자단은 마을 및 학교의 행사·프로그램 및 동네 핫플레이스 등에 대한 기사작성, 취재 및 인터뷰 활동을 하게된다.

학생들이 제작한 자료들은 SNS를 통한 비대면 소통방식으로 동네 주민들에게 생생하게 전달될 계획이다.

학생들의 기자단 활동은 어린이·청소년의 참여권을 보장하고 미래사회 주체로서 역량개발 기회를 확대하는 데 기여할 것으로 기대된다.

기자단은 오는 12일까지 총 10여 명을 모집하며, 광천초등학교에 다니거나 농성1동에 거주하는 초중고생은 농성1동 주민센터에서 누구나 신청할 수 있다.

허남순 농성1동 학생사랑협의체 위원장은 “코로나19 장기화로 불안감과 무기력에 지친 마을 주민들에게 어린이·청소년 기자단이 보도하는 생생한 지역소식을 통해 활기를 불어넣을 수 있길 기대한다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr