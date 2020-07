3일 서울 강서구 국립항공박물관에서 열린 개관식에서 손명수 국토교통부 2차관과 진선미 더불어민주당 의원 등 참석자들이 최초의 여성 비행사 권기옥 동상과 기념촬영을 하고 있다. 100년 한국 항공산업의 역사와 유물을 전시·관리하는 국립항공박물관은 오는 5일 개관한다. /문호남 기자 munonam@

